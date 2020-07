Kedy si postavíme diaľnice za vlastné? Ako investovať, a nie len minúť Fond obnovy EÚ.

Na Slovensko môže prísť v rokoch 2021-2027 až 34,3 mld. eur z rôznych fondov Európskej únie. Budeme raz schopní financovať svoje investície sami, alebo sa budeme donekonečna musieť spoliehať na tých výkonnejších a bohatších?

Ešte ani len neuschol atrament na podpise schvaľujúcom vznik a prvotné rozdelenie Fondu obnovy Európskej únie, a balík prichádzajúceho bezprecedentného množstva peňazí začal rozdeľovať slovenských politikov, ekonómov a fejsbúkových diskutérov.

Jedni tvrdia, že najlepšie je nedostávať žiadne peniaze (INESS), iní že ich má byť viac a že sme málo vyjednali (opozičné strany). Jedni ich ich chcú minúť do veľkých projektov, iní do menších a do regiónov. Niekto chce likvidovať investičné dlhy, iní budovať perspektívne priemyselné odvetvia a digitalizovať. Prvý návrh reformných opatrení je treba odovzdať do Bruselu v októbri, teda máme ešte nejaký čas. Nie je legitímne kritizovať, že balík ešte nemáme hotový, pretože myšlienka regeneračného balíka prišla rýchlo ako korona. O to rýchlejšie poďme na našich opatreniach pracovať. Čo náš návrh bude obsahovať, by sa však nemalo riešiť na tlačovkách a sociálnych sieťach, ale v kruhu odborníkov za účasti akademikov, podnikateľov, výskumníkov, aj keď samozrejme pod najvyšším patronátom politikov.

Všetky opatrenia majú byť reformné, a prierezovo obsahovať digitálne a zelené prvky. To chce v skratke Európska únia. Myslime však na to, že "one size fits all" nie je v tomto prípade to správne motto a predovšetkým samotná krajina vie, čo potrebuje na svoj rast a rozvoj. Európska únia bude logicky hľadať prvky, ktoré posunú dopredu EU ako celok. My by sme mali nadchádzajúce možnosti pozrieť svojou optikou. Prišiel teda čas na pozitívne ekonomické vlastenectvo a rozhodnutia, ktoré skokovito posunú dopredu predovšetkým našu vlastnú krajinu.

Akú chceme životnú úroveň pre naše deti o 20 rokov? Čo najvyššiu. Čo nás privedie k vyššej životnej úrovni? Tovary a služby s vysokou pridanou hodnotou - alebo jednoduchšie povedané - vysoko kvalitné tovary a služby s vyššou mierou zisku, ktoré sa dajú drahšie predať, a to predovšetkým na zahraničných trhoch. Keď budú produkty a služby kvalitné a vysoko ziskové, a budú sa po ich úspešnom predaji zo ziskov firiem platiť slušné dane, bude aj na kvalitné zdravotníctvo, sociálne dávky, dôchodky atď. Nehovoriac o tom, že na kvalitné výrobky a služby treba kvalitných ľudí s dobrými platmi.

Jednoduché, že? Žiadna raketová veda. Ťažšia diskusia začína až teraz - ako to urobíme, a navyše v relatívne krátkom čase. A tu by sme mali nájsť celoslovenský konsenzus čím skôr. Úvodom procesu nech je regeneračných a prorastových návrhov čo najviac, a podrobme každý jeden "testu reformnosti". Prispeje navrhované opatrenie k výrobkom a službám s vyššou pridanou hodnotou ? Áno - zelená, Priorita 1; Nie - návrh do šuflíka, Priorita 2. A poďme na ďalšie. Pustime sa najprv do realizácie opatrení s Prioritou 1.

Skúsime podrobiť testu reformnosti niektoré návrhy ? Vyššia pridaná hodnota - Áno/Nie.

Alternatívne palivá pre dopravné prostriedky? Áno.

Optické vlákna? Áno

Kanalizácie v obciach ? Priorita 2 (= pretože je to likvidácia investičného dlhu).

Digitalizácia (namiesto papierov)? Áno.

Aspoň dve vyspelé univerzity v top rebríčkoch ? Áno.

Reforma vzdelávania (napr. tak aby absolventi pracovali v tom, čo vyštudovali)? Áno.

Centrá aplikovaného výskumu (lepšie prepojenie vedy, výskumu a praxe)? Áno.

Posilnenie exportných inštitúcií (napr. posilnenie obchodných zastúpení v zahraničí)? Áno

Rozvoj turistického ruchu (napr. podľa rakúskeho vzoru) ? Áno

Likvidácia skládok ? Nie (nerozčuľujte sa, ešte sa k tejto téme vrátim...)

Reforma sociálneho partnerstva (aby zamestnávatelia a odbory viac spolupracovali a ťahali Slovensko dopredu)? Áno.

Vzdelávanie všetkých vekových kategórií vo finančnej gramotnosti ? Áno.

Toto bol naozaj len rýchly test. Ono, pod časovým tlakom na investovanie peňazí zrejme dôjde aj na využitie menej systémových a ľahšie realizovaných opatrení, aj kanalizácia bude, aj skládky zlikvidujeme, aj nejaká ta diaľnica alebo železnica sa postaví, a aj tak dobre. Nestrácajme však zo zreteľa, že nie toto nás bude živiť o 10 alebo 20 rokov. Hlavné úsilie treba povenovať predovšetkým reformným prorastovým opatreniam.

Kto to všetko urobí? Jeden tím, ťahajúci za jeden povraz. V ňom vládni úradníci, podnikatelia, akademici, výskumníci, manažéri spolu. Krížom cez rezorty, vybavený kompetenciami, s pevnou podporou politických špičiek za chrbtom.

Potrebujeme sa odpútať od doterajšieho modelu, keď väčšinu investícií musíme financovať zo zdrojov Európskej únie. Diaľnice potrebujeme vedieť stavať z vlastných zdrojov, sami si na ne zarobiť. Na to potrebujeme uviesť do praxe trojuholník pozostávajúci z 1) inovácie, tovary a služby s vysokou pridanou hodnotou; 2) vzdelávanie, veda, výskum; 3) podnikaví ľudia v priaznivom prostredí.

Poďme investovať do našej budúcnosti, až potom míňať.