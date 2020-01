Postavme pomník Diaľnici do Košíc!

"Diaľnica do Košíc" mala byť hotová už v roku 2010. Sľúbiť sa dá všetko, pokaziť tiež. Neexistujúca diaľnica je symbolom populizmu, povrchnosti, zlého riadenia a zlodejiny. Postavme jej pomník, nech nezabudneme.

Nedokončená sieť diaľnic a rýchlostných ciest je nočnou morou motoristov, súkromných cestovateľov aj profesionálnych dopravcov.

Keď počujem mená obcí, v ktorých som nikdy nebol, ale po mene ich už poznám tak ako Paríž, Londýn alebo New York, tak neviem, či ich obyvateľom závidieť ich slávu alebo im popriať, aby už konečne okolo nich viedla diaľnica. Hričovské Podhradie, Višňové, Lietavská lúčka, Dubná Skala, Turany, Hubová, Ivachnová, Horelica, Svrčinovec, Skalité, Košické Olšany, Haniska. Poznáte, že? Vošli do dejín, lebo - kopírujúc slová klasika, že "tam nič nie je " - tak teda diaľnica tam nie je určite.

Po voľbách je potrebné urýchliť výstavbu diaľnic, rýchlostných ciest a obchvatov miest a obcí. Aby sa nám to konečne podarilo, potrebujeme sa vyvarovať chýb pri projekte "Diaľnica do Košíc".

Skúsme postupne:

1) Populizmus - do dopravy nepatrí. Dopravná infraštruktúra sa plánuje, projektuje, schvaľuje a stavia roky presahujúce až dve volebné obdobia. Vyhlasovať "Diaľnicu do Košíc" do ....(roka a dňa) a nemať pripravené nič, je populizmus, zavádzanie a lacný trik. Potrebujeme dlhodobý a spoločensky prijatý plán a harmonogram výstavby diaľnic a rýchlostných ciest aspoň na 20 rokov. Teda pri stavbe diaľnic STOP POPULIZMU.

2) Povrchnosť - je žiaľ takou našou slovenskou poloutajenou vlastnosťou. "Á veď to je dobre..." , "Stačí takto...", "Už to nechaj...". Nie, nie a nie. Precíznosť, naplánované a urobené do poslednej bodky, a včas. A hlavne nezabudnúť na finančné krytie. STOP POVRCHNOSTI.

3) Zlé riadenie - je najvyšší čas zaviesť do riadenia štátnych podnikov a štátnych projektov za mega peniaze profesionalizmus. Plánovitosť. Manažment. Projektové riadenie. Zodpovednosť. Odmeny a sankcie. Všetko to, čo máte v štandardnej súkromnej sfére. Udržiavať vo firmách nestranných odborníkov, budovať databázu projektov, stanoviť kritériá pre riadenie štátnych podnikov. STOP ZLÉMU RIADENIU.

4) Zlodejina - na Slovensku vedia niektorí jedinci ukradnúť niečo aj tam, kde nič nie je. Vytunelovať tunel, osadiť naň predražené mreže, strážiť o dušu tunelovú dieru, vymeniť za pochodu dodávateľa za drahšieho. Na takéto šafárenie náš štát už nemá. STOP ZLODEJINE.

Navrhujem postaviť pomník "Diaľnica do Košíc". Nie nemyslím náhrobný kameň, raz ju tu mať budeme. Ale nech si zapamätáme, že sme na ňu čakali viac ako 30 rokov (Pozn: ešte čakáme). Vhodné miesto som ešte nevybral. Tunel Višňové nebude vhodný, je zavretý a zamrežovaný. Stred Ružomberka? Dobré miesto, vysoká frekvencia áut, križovatku na Donovaly pozná celé Slovensko. Strečno? Radšej nie, hrozí padanie skál. Skúsite navrhnúť vy?