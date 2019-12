Budú nám rožky voziť dopravcovia z Rumunska ?

Nákladní dopravcovia zastúpení Úniou autodopravcov Slovenska ohlásili na utorok 7.1.2020 štrajk. Pýtate sa prečo? Dôvodov na to majú viac než dosť.

Nákladná cestná doprava nemá dobré meno. Čo hovoria bežne ľudia je, že „to sú tí, ktorí nám ničia cesty“, alebo „špinia vzduch v celej dedine“. Odhliadnime teraz od toho, či je v tomto kus pravdy alebo nie, a pozrime sa na dlhoročné trampoty dopravcov z iného uhla.

Po cestách sa prepravujú tisíce ton tovaru každý deň. Od pečiva, surového mlieka, mliečnych výrobkov, zeleniny, ovocia, mäsa a mäsových výrobkov cez stavebné materiály, štrky, piesky, betón, drevo, oceľové a betónové diely až po osobné autá, televízory a iné hotové výrobky. A oveľa viac. Cestná doprava zásobuje obyvateľstvo aj priemysel. Bez nej by sme nemali potraviny na pultoch, oblečenie v obchodoch, suroviny vo výrobe.

Naši dopravcovia trpia konkurenciou z východnej Európy, najmä z Ukrajiny, Poľska, Bulharska, Rumunska, ale perspektívne aj ďalších krajín ešte ďalej na východe. Je to jasné - východoeurópski dopravcovia majú nižšie mzdy, nižšie odvody, nižšie alebo žiadne mýto a podobne. Ale to nie je všetko. Slovenskí dopravcovia trpia aj konkurenciou na trhoch západnej Európy. Tá už dávno pochopila, že „východniari“ jej môžu vybrakovať domáce trhy dopravy, a preto zaviedla viacero byrokratických opatrení, ako zastaviť inváziu dopravcov z východu do západnej Európy. Najhorším príkladom je povinnosť platiť napríklad slovenskému vodičovi na území Nemecka nemeckú mzdu, Francúzska francúzsku mzdu, Belgicka belgickú a tak ďalej. Predstavte si, že slovenský dopravca ide do Portugalska, prechádza minimálne piatimi krajinami a v každej by mal platiť inú západnú mzdu. Vodič by mal mať so sebou pracovnú zmluvu, preloženú do cudzieho jazyka, a plniť ďalšie povinnosti.

Slovenskí dopravcovia sa tak ocitajú v smrtiacom zovretí medzi západnou a východnou dopravnou Európou. Kvária ich vysoké náklady, najmä na cestnú daň a mýto. Cestná daň sa po zavedení mýta v roku 2010 vôbec neznížila, ako tomu bolo v iných krajinách. Diaľnice hotové nie sú, cesty I. triedy sú v biednom stave a z vybratého mýta ide na ne približne 10 % (!) – píše o tom už preslávená správa Národného kontrolného úradu z októbra 2019. Diaľnice a rýchlostné cesty sú budované regionálne politicky. Vodičov niet a noví nepribúdajú, ani doma ani zvonku – tomu zase bráni brzdiaca imigračná politika Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Malí dopravcovia padajú, a väčší melú z posledného.

A teraz sa pýtajme, či niekto kompetentný našim dopravcom v poslednej dobe v tejto ich situácii nejako zásadne pomohol ?

Prístup Ministerstva dopravy a výstavby je úradnícky dokonalý. Podľa vyjadrenia či už hovorkyne alebo ministra Érseka zo dňa 27.12.2019, je štrajk „neopodstatnený“, „rokuje sa“ a už dávno sa predsa zriadila „komisia“, ktorá pracuje, a tak podobne.

Nie nadarmo hovorí klasik:

keď chces vec zabiť, zriaď komisiu;

keď chceš natiahnuť čas, rokuj.

Dopravcovia dávajú najavo, že čas už prezrel. Pracujem v odvetví dostatočne dlho, aby som vedel, že prezrel už dávno. Nastal čas riešení, a nie ich odkladania a naťahovania času. Dopravcovia majú pravdu. Ich náklady treba znížiť aspoň na úroveň priemeru V4. A ak chceme mať našich dopravcov úspešných v Európe, tak na ešte nižšiu úroveň. Je čas konať a vyjsť dopravcom v ústrety.